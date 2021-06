Esporte Jade Barbosa tem nova lesão e dá adeus à chance de ir à Olimpíada Com a nova reviravolta, agora motivada pela lesão no joelho esquerdo, às vésperas do Pan, Jade e pessoas próximas focam numa redenção na França, daqui a três anos

Esta reportagem estava pronta para contar a seguinte história: após uma grave lesão no joelho direito em 2019 tirar de Jade Barbosa a chance de disputar os Jogos Olímpicos de Tóquio, anteriormente previstos para julho de 2020, a ginasta brasileira ganhou com o adiamento do evento para 2021 uma nova e derradeira oportunidade de ir à Olimpíada. No Pan-Americano de Gin...