Esporte Jacuipense x Vila Nova: confronto direto por um lugar especial Equipes se enfrentam no fechamento do 1º turno da Série C e concorrem a uma vaga na faixa de classificação à próxima fase

O Vila Nova encerra na noite desta segunda-feira, às 20 horas, em Salvador (BA) o 1º turno dentro do Grupo A da Série C do Campeonato Brasileiro. O time colorado faz confronto direto contra o Jacuipense-BA por uma vaga no grupo de classificação à próxima fase. O Tigre depende de suas próprias forças para seguir no seleto grupo, frear a ascensão de um concorrente direto e...