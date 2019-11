Esporte Jürgen Klopp aponta Liverpool '100%' para disputar o Mundial de Clubes no Catar Mundial será disputado no Catar entre os dias 11 e 21 de dezembro. Técnico afirmou que líder do Campeonato Inglês vai em busca do único título que falta em sua galeria

Atual campeão europeu e líder do Campeonato Inglês com oito pontos de vantagem, o Liverpool se prepara também para a disputa do Mundial de Clubes, no Catar, entre os dias 11 e 21 de dezembro. Em entrevista ao site da Fifa, o técnico alemão Jürgen Klopp afirmou que a equipe inglesa vai "com 100%" em busca do único título que falta em sua galeria, após três vice-campeonatos e...