Esporte Júnior Brandão recebe sondagem de time do Irã e pode deixar o Goiás Dirigente afirmou que empresário do atacante revelou contato, mas que o clube ainda não recebeu proposta oficial pelo jogador

O atacante Júnior Brandão, de 23 anos, pode deixar o Goiás a qualquer momento. Segundo o diretor de futebol do clube esmeraldino, Túlio Lustosa, o empresário do jogador, Léo Feijó, informou, por telefone, que o Persepolis, do Irã, havia feito uma proposta por Brandão, mas nada oficial chegou ao Goiás até o momento. Ainda de acordo com o dirigente, caso realmente chegue...