Esporte Júnior Brandão comemora período de treino e quer desencantar no Goiás Atacante pode ser titular contra o Flamengo se Kayke não estiver recuperado

Contratado para a função de fazer gols pelo Goiás, o atacante Júnior Brandão, de 24 anos, ainda não deslanchou em sua passagem pelo clube esmeraldino. O jogador garante que está mais focado e espera voltar a balançar as redes no retorno da Série A do Campeonato Brasileiro. Júnior Brandão despontou no futebol goiano defendendo Iporá e posteriormente o Atléti...