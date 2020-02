Esporte Júnior Brandão, 13ª contratação de 2020, já começa a treinar no Atlético-GO No Dragão, em 2018, Júnior Brandão fez nove gols na Série B e foi artilheiro do time na temporada

A partir desta segunda-feira (10), o Atlético passa a contar no elenco com a 13ª contratação desta temporada, o atacante Júnior Brandão, de 24 anos. De volta ao clube, após ser negociado em agosto de 2018 com o Ludogorets (Bulgária), o jogador está de volta para tentar recuperar tempo e espaço no futebol - pouco atuou, nesse período, a não ser no Goiás, no qual p...