Esporte Júlio César desmaia após gol do Flamengo na final da Copa Libertadores da América O ex-goleiro e ídolo do time se emociona e cai na arquibancada do Estádio Monumental, de Lima, no Peru

No último sábado (23) durante a final da Copa Libertadores da América, Júlio César, ex-goleiro do Flamengo, desmaiou após o segundo gol contra o time River Plate. Ele entrou no time com 12 anos, conquistou vários títulos e não conteve a emoção após o segundo gol de Gabriel Barbosa. A final acirrada reuniu milhares de torcedores no estádio Monumental em Lim...