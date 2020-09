Esporte Jô reforça o Corinthians à espera de julgamento que pode tirá-lo de até 12 jogos Ao tribunal, o camisa 77 deverá responder por prática de agressão física, o que tem suspensão de 4 a 12 jogos prevista no artigo 254-A do CBJD

Relacionado para o confronto com o Goiás nesta quarta-feira (2), às 19h15, o atacante Jô poderá desfalcar o Corinthians por até 12 jogos no Campeonato Brasileiro por causa de uma agressão desferida na última rodada, no clássico contra o São Paulo. Na ocasião, Jô deu um soco na costas do zagueiro Diego momentos antes dos dois se estranharem na área são-paulina, o que ...