Esporte Jô não descarta volta ao Corinthians, mas diz que só haverá chance em 2021 Contrato com clube japonês se encerrará ao fim de 2020

Em isolamento social na sua residência no Rio, Jô participou neste sábado de uma "live" de uma página ligada ao Manchester City no Instagram. Mas comentou mesmo sobre o Corinthians. Aos 33 anos, desconversou sobre a possibilidade de retornar ao clube paulista, lembrando que está vinculado ao Nagoya Grampus, do Japão. "Tenho contrato ainda com o clube no Japão, c...