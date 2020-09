Esporte Jô evita derrota do Corinthians no batismo da arena Atacante anotou aos 48 minutos do segundo tempo para empatar em 2 a 2 com o Botafogo-RJ. A partida foi válida pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro

Nome mais importante e artilheiro do Corinthians, Jô evitou que a equipe saísse derrotada na estreia dos naming rights do seu estádio, na noite deste sábado (5). Ele anotou aos 48 minutos do segundo tempo para empatar em 2 a 2 um jogo em que o Botafogo foi melhor e dominou boa parte dos 90 minutos. A partida foi válida pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. Foi o prim...