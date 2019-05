Esporte Jéssica Andrade vence Rose Namajunas e conquista o cinturão peso-palha do UFC Jéssica aplicou seu famoso golpe "bate-estaca" para nocautear a adversária e vencer a luta aos 2min58s do segundo round

A vez do Brasil no UFC é das mulheres e Jéssica Andrade provou isso na noite deste sábado (11). A brasileira venceu de maneira espetacular a norte-americana Rose Namajunas no UFC 237, realizado na Jeunesse Arena, na Barra da Tijuca, no Rio, e faturou o cinturão peso-palha (até 52,2kg). Jéssica aplicou seu famoso golpe "bate-estaca" para nocautear a adversária e vencer a...