Esporte Já sabe onde assistir Marta e Cia na Copa do Mundo? Bares e restaurantes ampliam horário em Goiânia Mais de 130 emissoras transmitirão as partidas, com 135 países alcançados; confira os locais que estarão abertos durante a estreia da seleção feminina

Começa nesta sexta-feira (7) mais uma Copa do Mundo de futebol feminino. Porém, não se trata de só “mais um Mundial”. A competição, que será disputada na França, terá o maior alcance em termos de transmissão na história do torneio. Mais de 130 emissoras, com 135 países alcançados. No Brasil, pela primeira vez canais abertos vão transmitir todos os jogos da seleção no e...