Esporte Ivan e Vinícius Popó desfalcam Goiás contra Iporá Recém-contratados, lateral direito e atacante não têm condição de jogo nesta quarta-feira (17) por força do regulamento do Campeonato Goiano

O Goiás não vai relacionar o lateral direito Ivan e o atacante Vinícius Popó para a partida diante do Iporá. O clube esmeraldino entende que, pelo regulamento específico do Campeonato Goiano de 2021, os jogadores não podem participar da partida. A FGF confirma que, no caso do Goiás e do Iporá, os atletas inscritos após a data prevista em regulamento não podem atuar. I...