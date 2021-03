Esporte Itumbiara x Jataiense: JK recebe duelo de times que voltaram à elite Gigante e Raposa do Sudoeste voltam a se enfrentar, agora no Goianão, depois de campanhas vitoriosas na Divisão de Acesso

Equipes que subiram da Divisão de Acesso de 2020 para a elite em 2021, Itumbiara e Jataiense se enfrentam neste sábado (13), a partir das 17 horas, no Estádio JK. A partida coloca frente a frente os dois últimos colocados do Grupo A, ambos em busca da primeira vitória no Goianão.“O início da competição não era o que nós esperávamos, fazer apenas um ponto em três jogos...