Esporte Itumbiara x Anápolis: campeões do interior se enfrentam no JK Duelo é decisivo para as equipes: enquanto o Galo tenta confirmar a classificação, o Gigante da Fronteira quer escapar do rebaixamento

Dois campeões goianos entre os clubes do interior, Itumbiara e Anápolis disputam partida decisiva na tarde deste domingo (18), às 16 horas, em Itumbiara, no Estádio JK. As duas equipes estão em situações diferentes na tabela de classificação no Grupo A e, principalmente o time itumbiarense, precisa da vitória para se manter vivo.O Galo da Comarca está com a classif...