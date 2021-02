Esporte Itumbiara: preparação para o Goianão é feita no Rio de Janeiro Gigante da Fronteira utiliza as dependências do Tigres do Brasil, em Duque de Caxias. Elenco conta com 26 atletas e vai ganhar reforços na próxima semana

Elenco, comissão técnica e gestores do Itumbiara não estão na cidade do sul de Goiás. Eles se encontram a mais de mil quilômetros, usando as dependências do Tigres do Brasil, em Duque de Caxias (RJ), desde o início de janeiro. O treinador é Lopes Júnior, filho do técnico, delegado e coordenador técnico da seleção brasileira no Mundial de 2002, António Lopes....