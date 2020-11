Esporte Itumbiara empata em casa e garante acesso à 1ª Divisão; Jataiense vence por W.O e é campeã Gigante da Fronteira ficou no 0 a 0 com o Inhumas, o suficiente para se juntar a Jataiense, campeã da Divisão de Acesso, e retornar ao Campeonato Goiano

O Itumbiara está de volta ao Campeonato Goiano. Neste sábado (28), o tricolor da fronteira empatou sem gols com o Inhumas e garantiu o acesso à 1ª Divisão do Estadual. No outro jogo da rodada, a Jataiense não precisou fazer força para vencer o Rio Verde, uma vez que o time não compareceu ao jogo no Arapucão. Com isso, pelo regulamento, a Raposa goleou por 3 a 0, e co...