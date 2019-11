Esporte Itamar Schülle volta a lamentar falta de eficiência nas finalizações: 'a bola não entra' Novamente, treinador vê como determinantes erros na oportunidade de converter em gols nas muitas oportunidades criadas contra o Oeste

O Vila Nova completou 12 partidas consecutivas sem vencer na Série B, sendo cinco empates seguidos. Na noite desta quarta (20), empatou em 1 a 1 com o Oeste, no Serra Dourada. Mais uma vez, o time produziu bastante, mas pecou nas finalizações, fator primordial para não conseguir resultado positivo, na avaliação do técnico Itamar Schülle. "Temos cinco jogos sem v...