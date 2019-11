Esporte Itamar Schülle confirma despedida e pode ser rival do Vila na Série C Treinador deve assumir o Santa Cruz, que também jogará a 3ª Divisão nacional em 2020, logo após o término da Série B

Itamar Schulle, que se despede do Vila Nova neste sábado (30), na partida fora de casa contra o Cuiabá, pode ser rival do clube colorado na Série C do Brasileiro do ano que vem. O treinador é esperado na segunda-feira (2/11) para assumir o Santa Cruz, que também disputará a 3ª Divisão nacional em 2020. Em entrevista coletiva, Itamar Schulle se despediu do Tigre ...