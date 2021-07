Esporte Italo se diz 'arrepiado' com estreia no surfe nas Olimpíadas Brasileiro avançou à próxima fase, que será disputada neste domingo (25) e é a única não eliminatória - os dois primeiros garantem classificação às oitavas de final

Classificado para as oitavas de final do surfe, o brasileiro Italo Ferreira comemorou seu desempenho na estreia das Olimpíadas de Tóquio. Ele pegou as primeiras ondas da manhã deste domingo (25, sábado à noite no Brasil) e venceu a primeira bateria da história dos Jogos. "Tô muito feliz, cara, tô até arrepiado. Eu estava bem ansioso antes da minha bateria, mas, d...