Esporte Italo revela mantra pelo ouro olímpico e dedica título nas Olimpíadas à avó Surfista conquistou o primeiro ouro do Brasil em Tóquio

Italo Ferreira já comemorava antes mesmo de dar o tempo do fim da prova. Remava em direção à areia, sorrindo e gritando pela alegria de ser o primeiro medalhista de ouro da história do surfe em Olimpíadas e também o primeiro brasileiro a conquistar o topo do pódio em Tóquio. Abraçado e alçado aos ares, Italo tinha o mundo. E foi justamente isso o que ele disse ao sair da água....