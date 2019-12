Esporte Italo Ferreira coloca a pequena Baía Formosa (RN) no mapa Município distante 96 km da capital Natal pôde comemorar a maior de suas glórias no esporte nacional

A madrugada da última sexta-feira, dia 20, foi de muitos festejos para a população da pacata cidade de Baía Formosa, no interior do Rio Grande do Norte. O município, distante 96 km da capital Natal, pôde comemorar a maior de suas glórias no esporte nacional. Isso porque o surfista Italo Ferreira, de 25 anos, nascido e criado na região, venceu o Circuito Mundial de Surfe (...