Esporte Italo Ferreira celebra crescimento do surfe e critica confederação brasileira Na avaliação do surfista brasileiro, melhorias na gestão da modalidade no País vão permitir novos e maiores patrocínios aos atletas da base. Ele entende que o presidente da confederação não valoriza o esporte

Mesmo com mudança de data e preocupações com a pandemia do novo coronavírus, a Olimpíada de Tóquio-2020 já mudou o surfe. Para o brasileiro Italo Ferreira, a entrada da modalidade no programa olímpico trouxe alterações profundas para o esporte. Entretanto, isso não faz com que o atleta brasileiro minimize as críticas contra o presidente da Confederação Brasileira de S...