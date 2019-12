Esporte Italo exalta título mundial e destaca rivalidade com Medina: 'Muito competitivo' O brasileiro concedeu entrevista coletiva e falou sobre vários assuntos, entre eles a rivalidade com Gabriel Medina e a polêmica interferência do compatriota sobre Caio Ibelli nas oitavas de final da competição

Depois de conquistar o seu primeiro título mundial ao brilhar no Billabong Pipe Masters, no Havaí, o surfista Italo Ferreira desembarcou no Brasil neste domingo. O brasileiro concedeu entrevista coletiva e falou sobre vários assuntos, entre eles a rivalidade com Gabriel Medina e a polêmica interferência do compatriota sobre Caio Ibelli nas oitavas de final da competição. ...