Italiano retorna com promessa de batalha entre Juventus e Lazio pelo título

Por mais de 100 dias, o futebol na Itália ficou paralisado. O país, um dos mais afetados na Europa pela pandemia do novo coronavírus, precisou tomar medidas drásticas e que duraram mais tempo do que em seus vizinhos. Depois de concluir a Copa da Itália nesta semana com o título conquistado pelo Napoli, a bola vai rolar novamente, a partir deste sábado, em uma das edições m...