Esporte Italiano é retomado após mais de cem dias com protesto racial em 1º gol Jogadores do Torino também homenagearam os médicos com uma mensagem em suas camisas: "Obrigado a todos vocês, os heróis". Além disso, houve um minuto de silêncio em memória às vítimas da pandemia

Após 103 dias paralisado, o Campeonato Italiano foi retomado neste sábado com dois jogos, homenagens aos trabalhadores da saúde e às vítimas do coronavírus, além de um protesto racial. Foi, afinal, se ajoelhando no campo que Nicolas Nkoulou celebrou o primeiro gol marcado nessa volta do torneio nacional. Foi aos 15 minutos da etapa inicial do empate do Torino por ...