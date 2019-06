Esporte Itália goleia Jamaica e assume a liderança do grupo do Brasil no Mundial Feminino A atacante Cristiana Girelli e a meia Aurora Galli foram os grandes destaques da partida. A primeira balançou as redes por três vezes, enquanto Galli anotou os dois últimos gols do jogo

Após surpreender a Austrália na estreia, a seleção feminina de futebol da Itália não tomou conhecimento da Jamaica e venceu mais uma no Mundial Feminino. Jogando no Stade Auguste-Delaune, na cidade francesa de Reims, as italianas golearam por 5 a 0 e assumiram a liderança do Grupo C, do Brasil. A atacante Cristiana Girelli e a meia Aurora Galli foram os grandes ...