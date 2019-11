Esporte Itália faz 9 e fecha Eliminatórias com 100%; Suíça e Dinamarca se classificam Immobile e Zaniolo lideraram a impressionante produção ofensiva da Itália com cada um fazendo dois gols

Fora da Copa do Mundo da Rússia, a Itália aproveitou as Eliminatórias da Eurocopa de 2020 para resgatar a confiança do seu torcedor. Classificada antecipadamente ao torneio continental, a equipe encerrou a sua participação no Grupo J do qualificatório com 100% de aproveitamento e uma histórica goleada de 9 a 1 sobre a Armênia, nesta segunda-feira, no Estádio Renzo Barbera, e...