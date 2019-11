Esporte Itália e Paraguai são últimos classificados às quartas de final Quatro confrontos da próxima fase estão definidos

Foram definidas nesta quinta-feira (7) as duas últimas seleções classificadas às quartas de final do Mundial sub-17. A Itália eliminou Equador com vitória por 1 a 0 e será adversária do Brasil na próxima segunda-feira, em Goiânia. O gol da vitória italiana foi marcado por Oristanio, em cobrança de falta. Campeã do Sul-Americano de 2019, a Argentina foi eliminada pelo P...