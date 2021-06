Esporte Itália domina e vence a Turquia na abertura da Eurocopa O triunfo mantém a impressionante sequência da Azzurra com Mancini. A seleção italiana chegou ao 28º jogo consecutivo sem derrota

A Itália começou a disputa da Eurocopa 2021 com o pé direito. Nesta sexta-feira (11), o time comandado por Roberto Mancini venceu a Turquia por 3 a 0 no Estádio Olímpico de Roma. Demiral (contra), Immobile e Insigne marcaram os gols da vitória. O triunfo mantém a impressionante sequência da Azzurra com Mancini. A seleção italiana chegou ao 28º jogo consecutivo sem de...