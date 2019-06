Esporte Itália derrota a China por 2 a 0 e se classifica às quartas do Mundial Feminino

Uma das surpresas do Mundial Feminino, que está sendo realizado na França, a Itália conseguiu nesta terça-feira a classificação às quartas de final ao derrotar a China por 2 a 0, no Stade de la Mosson, na cidade de Montpellier. Os gols da vitória foram marcados pela meia Giaconti, no primeiro tempo, e a atacante Aurora Galli, na segunda etapa. A próxima adversária das it...