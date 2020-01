Esporte Itália bate o Brasil em dia de festa e reencontro entre jogadores da final de 94 Evento foi realizado no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza. Massaro marcou o gol da vitória da Itália, por 1 a 0

O clima "retrô" foi a característica mais marcante do evento que marcou a volta da seleção brasileira de masters, na noite desta quinta-feira, num jogo festivo contra a Itália em alusão à final da Copa do Mundo de 1994. Em campo, o retorno da famosa dupla de ataque formada por Bebeto e Romário, campeã e consagrada naquele ano com a camisa amarela, ajudou a aplacar a s...