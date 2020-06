Esporte Itália admite disputa de playoffs pelo título em caso de nova paralisação Campeonato, paralisado desde meados de março por conta da pandemia, está previsto para ser reiniciado no próximo dia 20, mas os dirigentes já se preparam para uma nova suspensão e criaram um plano B

O futebol na Itália será retomado nesta semana com a realização das semifinais e a decisão da Copa da Itália. O Campeonato Italiano, paralisado desde meados de março por conta da pandemia do novo coronavírus, está previsto para ser reiniciado no próximo dia 20, mas os dirigentes já se preparam para uma nova suspensão e criaram um plano B. Caso a liga tenha que parar a...