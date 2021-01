Esporte Irritado com arbitragem, Santos ainda tenta aproximação com a Conmebol Uma das opções para essa ponte com a entidade máxima do futebol sul-americano seria a CBF. O Santos chegou a pedir ajuda, mas a relação entre CBF e Conmebol também está desgastada

Depois do empate sem gols com o Boca Juniors (ARG) na última quarta-feira (6), em Buenos Aires, pelas semifinais da Copa Libertadores, o Santos se sentiu injustiçado após o suposto pênalti em Marinho não assinalado, o que, no entanto, não é o pior dos problemas. Com novo presidente, o clube se vê desamparado pela Conmebol, com quem tem relacionamento extremamente restrito. Uma das op...