Esporte Irmão perde vaga e vira conselheiro do judoca Rafael Macedo, estreia nas Olimpíadas A estreia do judoca brasileiro será contra Islam Bozbayev, do Cazaquistão, às 23h (de Brasília), desta terça-feira (27)

Os irmãos Macedo perseguiam uma vaga para disputar o judô nas Olimpíadas de Tóquio. João Pedro, 28, buscou a classificação na categoria até 81 kg. Não deu. Rafael, 26, teve sorte melhor. O mais velho virou conselheiro do caçula, que irá representar a família no Japão. "Não tem como não ficar chateado por ele. A gente já viveu muita coisa junta no esporte. Ma...