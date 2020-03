Esporte Irmão mais novo de Pelé, Zoca morre aos 77 anos na cidade de Santos Velório será realizado na tarde desta quinta-feira (26), no cemitério Memorial Necrópole Ecumênica, em Santos

Morreu no final da noite de quarta-feira (25), aos 77 anos, Jair Arantes do Nascimento, o Zoca, irmão mais novo de Pelé. Ele lutava contra um câncer de próstata e estava internado no hospital Casa de Saúde de Santos, no litoral paulista. A informação foi confirmada pela assessoria pessoal do Rei do Futebol e divulgada pelas redes sociais do Santos. O velório ser...