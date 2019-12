Esporte Irmão do atacante do Goiás tenta seguir os passos no futebol Ikaro, de 20 anos, também é atacante, mas com características bem diferentes do jogador esmeraldino, segundo coordenador do Goiânia

Aos 20 anos, Ikaro José Delgado de Oliveira sonha repetir a caminhada do irmão Michael. Também natural de Poxoréu-MT, aguarda oportunidades no futebol profissional. Atualmente, treina no Goiânia. Ele é atacante. Ikaro, que contou com orientações de Michael para dar entrevista, detalhou a alegria por ver o sucesso que o irmão tem conseguido. “O que ele mostra de ale...