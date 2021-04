Esporte Iporá x Vila Nova: Tigre está a um ponto da vaga Meia Alan Mineiro fica à disposição após cumprir suspensão, mas não está garantido como titular

O Vila Nova está a um ponto de garantir sua classificação às quartas de final do Campeonato Goiano. Para assegurar vaga entre os oito melhores clubes e fazer companhia a Atlético-GO, Grêmio Anápolis e Aparecidense, basta ao time colorado não perder para o Iporá nesta quarta-feira (14), às 15h30, no Estádio Ferreirão. (Serviço do jogo no fim deste texto: como assistir...