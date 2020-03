Esporte Iporá x Goiânia: duelo de desesperados no Ferreirão Na zona de rebaixamento, Galo visita o Lobo Guará no domingo (15), no Ferreirão. Só a vitória interessa para as equipes na luta contra queda

A 10ª rodada do Campeonato Goiano, que será disputada neste final de semana, 14 e 15, terá confrontos diretos na luta por classificação e rebaixamento. A três rodadas do fim da 1ª fase da competição estadual, equipes entram na reta final com objetivos diferentes, mas com discurso de que só a vitória interessa. Todos os duelos serão disputados sem a presença de torcedor...