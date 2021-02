Esporte Iporá x Goiás: após queda na Série A, esmeraldino inicia Estadual com jovens Em processo de reformulação, time alviverde começa o Goianão 2021 com garotos formado na base colorada; Lobo Guará tem retornos e confia em entrosamento

Após o rebaixamento à Série B e despedida da elite nacional, o Goiás inicia a temporada 2021 contra o Iporá, na rodada de abertura do Campeonato Goiano. Será a primeira partida da competição, já que o duelo começa às 15h30, neste domingo (28), no Estádio Ferreirão. A partida será a primeira do clube esmeraldino já sem alguns jogadores que integraram o elenco rebaixado ...