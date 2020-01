Esporte Iporá x Crac: invictos medem forças no Ferreirão Lobo-Guará tenta primeiro triunfo, enquanto Leão do Sul quer emendar sequência de vitórias

O estádio Ferreirão recebe a abertura da 3ª rodada do Campeonato Goiano 2020. A partir das 15h30 desta quarta-feira (29), os invictos Iporá e Crac se enfrentam para subir na tabela. A invencibilidade do Lobo-Guará foi conquistada com dois empates contra equipes da capital. Na estreia, ficou no 1 a 1 com o Goiânia e, no final de semana, empatou sem gols com ...