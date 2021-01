Esporte Iporá x Anápolis: confronto por vaga

O Iporá conseguiu deixar a penúltima colocação do Goianão 2020 na rodada passada e está a uma vitória de chegar às quartas de final do torneio. O triunfo almejado terá de ser conquistado sobre o Anápolis, nesta quinta-feira (28), às 15h30, no Estádio Ferreirão, em Iporá. O diferencial é que o time anapolino precisa de um empate para também se garantir na fase seguint...