Esporte Iporá vence o União, passa de fase e pega Juazeirense Lobo Guará é o único representante do futebol goiano vivo na competição. Time bateu o União/MT por 2 a 0 e venceu a eliminatória por 5 a 2, no agregado

O Iporá, pelo segundo ano consecutivo, avança às oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. Neste domingo (23), no Estádio Ferreirão, o Lobo Guará, que é o único representante do futebol goiano vivo na competição, voltou a vencer o União/MT e, com isso, garantiu classificação à fase seguinte 4ª Divisão nacional. Os gols da vitória do Iporá, por 2 a 0, fo...