Esporte Iporá vence a primeira; Crac e Grêmio Anápolis empatam Jogos envolvendo clubes do interior têm vitória do Lobo Guará sobre o Camaleão e empate sem gols entre Leão do Sul e Raposa

O Iporá conquistou, na tarde de domingo (4), a primeira vitória no Goianão 2021. Jogando no Estádio Ferreirão, em Iporá, o time local fez uma partida equilibrada diante da Aparecidense, mas conseguiu devolver a derrota sofrida na quinta-feira (2) e venceu a equipe de Aparecida de Goiânia por 1 a 0 - gol de João Lucas, aos 5 minutos do primeiro tempo. O Iporá ...