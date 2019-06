Esporte Iporá se junta ao Goiás e vai disputar a Copa Verde Lobo Guará vê chance de alavancar marca e estender calendário. Futebol goiano terá dois representantes

Após desistências de Aparecidense e Anapolina, o Iporá, que foi quinto colocado no Campeonato Goiano 2018, aceitou participar da Copa Verde 2019. O Lobo Guará será o segundo representante do futebol goiano no torneio, ao lado do Goiás. O prazo para confirmação da participação ocorreu na última quinta-feira (6). O regulamento completo, definição de grupos e tabela de jogo...