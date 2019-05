Esporte Iporá e Aparecidense lutam por vaga na próxima fase Equipes goianas entram em ação neste sábado (1º) pela Série D do Campeonato Brasileiro

Dois clubes goianos entram em campo neste sábado (1º) pela 5ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro brigando por classificação à próxima fase. Em melhor situação está o Iporá. Líder do Grupo A10 com 7 pontos, o Lobo Guará recebe o Palmas, às 15h30, no Estádio Ferreirão. Em caso de vitória, o time goiano praticamente sela sua classificação à 2ª fase. Os concor...