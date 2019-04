Esporte Iporá confirma acerto com ex-atacante do Grêmio Anápolis Jonathan Cardoso disputou 11 jogos pela Raposa e marcou dois gols pelo clube anapolino no Goianão 2019

O Iporá segue se preparando e reforçando seu elenco para disputa da Série D do Campeonato Brasileiro. O Lobo Guará anunciou a contratação do atacante Jonathan Cardoso, que atuou pelo Grêmio Anápolis no último Campeonato Goiano. “As expectativas são as melhores possíveis. O elenco ainda está pequeno, devem chegar novos nomes no decorrer das próximas semanas, mas ...