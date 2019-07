Esporte Iporá avança e enfrentará Cuiabá pela Copa Verde Lobo Guará eliminou Real Noroeste (ES) nesta quarta-feira (31) no Ferreirão

O Iporá está classificado para próxima fase da Copa Verde. Contando com uma dose de emoção, o time goiano despachou o Real Noroeste, do Espírito Santo, ao vencer pelo placar de 2 a 0, nesta quarta-feira (31), no Estádio Ferreirão, em Iporá. Com tinha sido derrotado fora de casa, em Águia Branca (ES), por 1 a 0, o Lobo Guará entrou em campo com a missão de vencer...