Esporte Iporá anuncia saída do técnico Paulo Pereira Em comum acordo com diretoria, treinador deixa o Lobo-Guará após cinco rodadas do Goianão. Substituto deve ser anunciado até quarta

O Iporá é mais um clube do Goianão 2020 a promover mudança no comando técnico. Paulo Pereira deixou o clube no fim da manhã desta segunda (10), em comum acordo, de acordo com Guilherme Gomes, diretor de futebol da equipe. O dirigente acredita que o substituto será anunciado até quarta-feira (12). Paulo Pereira dirigiu o Lobo-Guará em cinco jogos, com aproveitamento de 40%...