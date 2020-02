Esporte Iporá acerta contratação do técnico Leandro Niehues Profissional já passou pelo futebol goiano, foi treinador do Vila Nova em 2016, e estava no Paysandu, como auxiliar-técnico

O Iporá oficializou a contratação do técnico Leandro Niehues. A direção do Lobo Guará demitiu, na segunda-feira (10), o treinador Paulo Pereira, após o empate por 2 a 2 com o Grêmio Anápolis, na última rodada do Goianão 2020. O profissional de 46 anos chega em Iporá nesta sexta-feira (14) e comanda o primeiro treino pela equipe. Após a 5ª rodada, três times mudara...